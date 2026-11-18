Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi'nde berberlik yapan Muhammet Sözbir, müşterisini tıraş ettiği sırada elektriklerin kesilmesiyle ilginç bir çözüm buldu. Müşterisinin mağdur olmaması için motosikletini iş yerine sokan Sözbir, farını açarak dükkanı aydınlattı. Sözbir, motosikletin far ışığından yararlanarak müşterisinin tıraşını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.