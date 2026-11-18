Çayırova Belediyesince ara tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen "AnneÇocuk Karanfil Dikim Etkinliği"nin ilki, Bahçem Çayırova'da gerçekleştirildi.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların ara tatilde doğayla vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe aileler katıldı. Program kapsamında Bahçem Çayırova'yı gezen çocuklar ve aileleri, alanda bulunan cüce keçileri, tavukları ve diğer kümes hayvanlarını gözlemledi. Katılımcılara ayrıca kış sebzelerinin yetişme süreçleri hakkında bilgi verildi.

Gezinin ardından sera alanına geçen çocuklar, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirmesiyle anneleriyle birlikte karanfil dikti. Etkinlik sonunda katılımcı ailelere, Çayırova Belediyesi Kompost Üretim Tesisi'nde üretilen kompost gübrelerden hediye edildi.

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Bahçem Çayırova'da ara tatil kapsamında düzenlenen "AnneÇocuk Karanfil Dikim Etkinlikleri"nin cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi. Etkinliğe katılmak isteyen ilçe sakinlerinin, Bahçem Çayırova'nın Instagram hesabında paylaşılan bağlantı üzerinden kayıt yaptırabileceği kaydedildi.