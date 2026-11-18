Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı AŞ tarafından Osmanlı Saray Mutfağı'ndan ilham alınarak üretilen Akçakoca Tatlı Tahin, 500 gramlık ambalajlarda kentin 14 farklı satış noktasında tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Antikkapı AŞ tarafından geleneksel lezzetlerin yaşatılması ve kentin gastronomi kültürüne katkı sağlanması amacıyla hazırlanan ürün, Hızır 41 Üretim Tesisi'nde üretiliyor.

Hijyenik şartlarda ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanan Akçakoca Tatlı Tahin, özenle seçilen susamların taş değirmende çekilmesiyle elde ediliyor. Üretiminde koruyucu ve katkı maddesi kullanılmayan ürün, geleneksel yöntemlerle modern üretim teknolojilerinin bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor.

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Akçakoca Tatlı Tahin, Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında kurulan tadım standında da ziyaretçilerle buluştu. Tartolet içerisinde ikram edilen ürünü fuarı ziyaret eden binlerce kişi tatma fırsatı buldu.

Ürün, Antikkapı'nın Taze Kruvasan ve Kahve şubelerinde hazırlanan tahinli kruvasanda, Maide Kafe ve Restoran ile Mahal şubelerinde ise kahvaltı tabaklarında servis ediliyor.

500 gramlık ambalajlarda satışa sunuluyor

Kahvaltı servislerinde de tüketicilerin beğenisine sunulan Akçakoca Tatlı Tahin, 500 gramlık ambalajlarda satışa sunuluyor. Ürünü satın almak isteyenler, Antikkapı’nın satış noktalarındaki kasa bölümlerinden temin edebiliyor.

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Akçakoca Tatlı Tahin, Kocaeli genelindeki 14 satış noktasında tüketicilerle buluşuyor. Ürün; Maide Kafe Restoran, Mahal Plus, İzmit Milli İrade Meydanı Halka, İzmit Milli İrade Meydanı Taze, Mola Park Halka, SEKA Park Antik Köfte, Ormanya Antik Köfte ve Antik Kafe, Darıca İskele Mahal, Balyanoz Antik Köfte, Çayırova Millet Bahçesi Mahal, Darıca Antik Köfte, Değirmendere Antik Köfte Ekspres, Gebze Millet Bahçesi Antik Köfte Ekspres ve Kuzuyayla Köftemiz şubelerinde satışa sunuluyor.