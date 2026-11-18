Turgut Mahallesi Yeşil Vadi Sokak'ta seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle duvara çarptı. Çarpmanın ardından alev alan otomobili görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otomobilde küçük çaplı patlama meydana gelirken, araçtan çevreye kıvılcımlar saçıldığı görüldü. Alevlerin yükseldiği araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.