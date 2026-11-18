SEFA TETİK - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan ile yaklaşık 17 aydır devam eden "istikrarlı birliktelik" Körfez ekibinin performansında ön plana çıkıyor.

Kocaelispor'un geçen sezon 16 yıllık Süper Lig özlemine son vermesinin ardından 3 Haziran 2025'te takımın başına getirilen 41 yaşındaki teknik adam, yeşil-siyahlı ekibin geçen sezon ligde kalma mücadelesini başarıyla tamamlamasında önemli rol oynadı.

Süper Lig'de teknik direktör değişikliklerinin sık yaşandığı dönemde koltuğunu koruyan İnan, görev süresi bakımından ligin en istikrarlı üçüncü ismi oldu.

23 Haziran 2022'de Galatasaray'da göreve başlayan Okan Buruk (yaklaşık 4 yıl 5 ay) ve 21 Kasım 2023'te Göztepe ile anlaşan Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov'un (yaklaşık 3 yıl) ardından İnan, en uzun süredir aynı takımda görev yapan isim olarak öne çıktı.

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- Ligde teknik direktör değişiklikleri hız kesmiyor

Süper Lig'de 2025-26 sezonunda mücadele eden 18 takımdan 13'ü teknik direktör değişikliğine giderken yalnızca 5 ekip sezona başladığı isimle devam etti.

Değişim rüzgarı 2026-27 sezonunda da sürdü.

Ligin ilk 11 haftasında 9 kulüp teknik adam değişikliğine giderken toplam 10 çalıştırıcıyla yollar ayrıldı.

Kocaelispor ise Selçuk İnan ile birlikteliğini koruyarak istikrarını bozmadı.

- Teknik direktörlük kariyerinde üçüncü durağı

Futbolculuk kariyerindeki başarılarının ardından Galatasaray'da Fatih Terim'in ekibinde yardımcı antrenörlük yaparak teknik adamlığa adım atan İnan, ilk teknik direktörlük deneyimini Kasım 2022'de Kasımpaşa'da yaşadı.

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İstanbul ekibinde çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 0,8 puan ortalaması yakaladı.

Mart 2024'te Gaziantep FK'nin başına geçen İnan, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 48 karşılaşmada 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etti. İnan, Gaziantep temsilcisinde maç başına 1,4 puanla kariyerinin en yüksek ortalamasına ulaştı.

- Kocaelispor'da 51 maça çıktı

Kocaelispor'un başında bugüne dek 51 resmi karşılaşmaya çıkan genç teknik adam, 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 2025-2026 sezonunu 37 puanla 10. sırada tamamlayarak Süper Lig'de tutunmayı başardı.

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2026-27 sezonuna da iddialı giriş yapan Körfez ekibi, bu sezon ligin ilk 11 haftasında elde ettiği 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan toplayarak maç başına 1,7 puan ortalamasıyla 7. sırada yer aldı.

İnan, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve yeşil-siyahlı ekipte toplam 112 karşılaşmada görev yaptı.

Bu maçlarda 41 galibiyet, 21 beraberlik ve 50 mağlubiyet alan İnan'ın takımları 137 gol atıp kalesinde 143 gol gördü.