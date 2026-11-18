Gebze'de düzenlenen program kapsamında 90 çiftçiye toplam 500 bin kışlık sebze fidesi desteği sağlandı. Yaklaşık 1,8 milyon TL maliyetli projeyle kıvırcık, pazı ve kara lahana fideleri üreticilerle buluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Gebze Ziraat Odası iş birliğiyle Kadıllı Mahallesi İlkokulu bahçesinde Kışlık Sebze Fidesi Dağıtım Töreni gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, Kadıllı Mahalle Muhtarı Ahmet Özyurt ve bölgedeki çiftçiler katıldı.

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Üreticilere verilen desteklerin önemine değinildi

Programda konuşan Kadıllı Mahalle Muhtarı Ahmet Özyurt projede emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Gebze Ziraat Odasına teşekkür etti.

Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen ise çiftçilerin üretim sürecinde desteklenmesinin önemine değindi. Girdi maliyetlerinin üreticiler üzerindeki etkisine dikkati çeken Pekşen, fide desteğinin çiftçilerin yükünü hafifleteceğini ve üretimin devamlılığına katkı sunacağını ifade etti. Gebze Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ortak çalışmaların tarımsal üretimin güçlenmesi açısından değer taşıdığını belirtti.

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Başkan Büyükgöz: "Üreten çiftçimizin her zaman yanındayız"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, konuşmasında tarımsal üretimin desteklenmesinin ve çiftçilerin üretim gücünün korunmasının önemine dikkati çekti. Yerel yönetimler olarak üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükgöz, geçen yıl da kışlık ve yazlık sebze fidesi destekleriyle çiftçilerin yanında olduklarını hatırlattı.

Bu yıl 90 çiftçiye ulaştırılan 500 bin fide desteğinin de üretime önemli katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Büyükgöz, Gebze'de tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak ve üreticileri desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba da konuşmasında Büyükşehir Belediyesi ile Gebze Belediyesi arasındaki iş birliğinin tarımsal üretimin desteklenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Çiftçilerin üretim gücünün korunmasının ve kırsal kalkınmanın desteklenmesinin bölge ekonomisi açısından büyük değer taşıdığını belirten Soba, üreticilere yönelik bu tür projelerin artarak devam etmesinin önemini vurguladı.

90 çiftçiye 500 bin fide

Proje kapsamında 90 çiftçiye toplam 500 bin adet kışlık sebze fidesi desteği verildi. Yaklaşık 1,8 milyon TL maliyetle gerçekleştirilen programda 250 bin adet kıvırcık, 125 bin adet pazı ve 125 bin adet kara lahana fidesi üreticilere teslim edildi. Sağlanan destekle çiftçilerin üretim maliyetlerinin azaltılması ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.