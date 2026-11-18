Sanayi ve bilişim alanındaki konumunun yanı sıra tarımsal üretimiyle de dikkati çeken Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çiftçilere 500 bin kışlık sebze fidesi desteği sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Gebze Ziraat Odası iş birliğiyle Kadıllı Mahallesinde 90 çiftçiye yüzde 75 hibeli toplam 500 bin kışlık sebze fidesi desteği sağlandı. Maliyeti yaklaşık 1,7 milyon TL olan proje kapsamında çiftçilere 250 bin kıvırcık, 125 bin pazı ve 125 bin karalahana fidesi dağıtıldı.

"İstanbul'un sebze ihtiyacını Gebze karşılıyor"

Fide dağıtım töreni Gebze Kadıllı Mahallesi İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, Kadıllı Mahalle Muhtarı Ahmet Özyurt ve çiftçiler katıldı.

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Yapılan destek hakkında bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze sanayinin başkenti derler ama ben daha seçildiğim ilk günden itibaren 'Sanayi başkenti' iddiasının yanında 'Gebze aynı zamanda bilişim ve inovasyon merkezidir' diyorum. Türkiye'nin bu anlamda beyni durumunda. Ayrıca Gebze'de İstanbul'un sebze ihtiyacını karşılayan ciddi bir tarım uğraşısı var. Diğer taraftan hayvancılık da güçlü Gebze'de. İstanbul'un kurban ihtiyacını karşılıyor" dedi.

Tarıma yapılan desteğin önemine değinen Büyüköz, "İnsanoğlunun yaşamı için su, hava, toprak gerekli. Toprağın da ürünü sebze, meyve. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın da ilgisi bu yönde, tarımı desteklemek. Bu çerçevede de şu anda arka planda gördüğünüz fide dağıtımı yapılıyor. Bahar mevsiminde domates, salatalık, patlıcan türlerini dağıtmıştık, şimdi de kıvırcık, kara lahana ve pancar türlerini dağıtıyoruz. 500 bin fide dağıtılıyor. Bu da çiftçimize bir destek mahiyetinde" diye konuştu.

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"Tarımı önemsizleştiremeyiz"

Tarımın da savunma sanayi gibi millileştirilmesinin önemine de değinen Büyükgöz, "Büyükşehir Belediyemiz sera örtüsü, mazot desteği ve zaman zaman gübre desteği de sağlıyor. İnsanoğlu ne yaparsa yapsın tarımdan vazgeçemeyiz. Tarımı önemsizleştiremeyiz. Her geçen gün de önemi giderek artmaktadır. Biz bir taraftan ata tohumuna dönme çabalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada dağıtılan pancar ve kara lahananın tohumunun hibrit olmaktan çıkarılıp, yerli ata tohumu üzerinden elde edilip dağıtılmış oldu. İnşallah bu noktada tamamen yerli fide üretimine kavuştururuz. Nihayetinde de savunma sanayide millileştirdiğimiz gibi, ilaçta da, tohumda da millileştirmeyi hedef olarak koymak ve buna dönük çalışmaları yürütmek zorundayız" diye konuştu.

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Bu çerçevede hayata geçirilen Kompost Gübre Üretim Tesisi'nde çalışmaların devam ettiğini aktaran Büyükgöz, "Bu anlamda hem orada sebze, meyve atıklarını pazarlardan toplayıp kompost üreteceğiz hem de hayvansal gübreleri değerlendirip orada tekrar kullanıma hazır hale getireceğiz. Bu da Gebzemizde hem sıfır atığa dönük hem de geri dönüşüm konusunda verimi arttırmak hem de tarıma destek amaçlı bu çalışmayı da yürütmüş olacağız. Kompost gübre üretimi gerçekten de Türkiye'de ilçe belediyeleri arasında yapılan bir kaç çalışmadan birisi" şeklinde konuştu.

"Bu bölgenin de ciddi bir potansiyeli ve talebi var"

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ise "Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu noktadaki talimatı açık ve net; her seferinde biz bunu artırarak devam ediyoruz. Çünkü biz sanayi kadar tarımın da bu ülke için önemini ve beka sorunu olduğunu biliyoruz. Bu bölgenin de ciddi bir potansiyeli ve talebi var. Çiftçimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Tipik belediyecilik hizmetleri zaten bizim uzmanlık alanımız ama hayatın diğer alanlarında da vatandaşımızın yanında olmaya onlara dokunmaya, onlarla birlikte olduğumuzu hissettirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Tarımda da hayvancılıkta da çok önemli bir yerdeyiz"

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Soba, sözlerini şöyle noktaladı:

"Aslında memleketimizin her bir yeri ayrı bir güzeldir ama her bir yerinin de kendine has özellikleri vardır. Lahana olunca da bizim muhakkak ilgi ve alakamızı çekiyor. Ama tabii biz bunları profesyonel olarak yapıyoruz. Bu işi uzmanlarıyla birlikte yapıyoruz. Sahayı inceliyoruz, bunların taleplerini alıyoruz ve bu taleplerle birlikte bunu yerine getiriyoruz. İki güzelliği bir araya getirmiş oluyoruz. Bunlar inşallah artarak devam edecektir. Yeter ki Gebze'de üretim devam etsin. Tarımda da hayvancılıkta da çok önemli bir yerdeyiz. Bunları da desteklemeye devam ediyoruz. Biz bunlara bir bütün olarak bakıyoruz."