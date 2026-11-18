Kocaeli'nin Derince ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kaybolan İrfani Karaca'ya 7 gündür ulaşılamıyor. Geniş çaplı arama çalışmaları sürerken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, 11 Kasım Çarşamba günü meydana geldi. Temiz hava almak için Derince'deki evinden çıkan İrfani Karaca, 163 numaralı belediye otobüsüne binerek Körfez ilçesindeki İlimtepe bölgesine gitti. Güvenlik kameralarının incelenmesinde Karaca'nın İlimtepe Kalıcı Konutları Mezarlıklar durağında otobüsten indiği ve araziye doğru yürüdüğü tespit edildi. Akşam saatlerinde eve dönmeyen ve telefonuna ulaşılamayan Karaca için ailesi kayıp ihbarında bulundu. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına jandarma, JAK, AFAD, AKUT, SAR, Kocaeli Afet Platform, Körfez ve Kartepe belediyelerinin arama kurtarma ekipleri katılıyor. İz takip köpekleri, motosikletli ve yaya ekiplerin desteğiyle İlimtepe çevresindeki ormanlık alanlar, Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ile Çene Dağı çevresi taranıyor.

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Cinayet Büro ekipleri de devreye girdi

Arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ve elde edilen bilgiler değerlendirilirken, Karaca'nın bulunması için çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor. Karaca'nın ailesi ise vatandaşlardan kendisini gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgisi bulunanların güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.