Karamürsel'de yaşayan Emekli Albay Cemil Engin Dikmen'den acı haber geldi. 79yaşında yaşamını yitiren Dikmen'in vefatı ailesini, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Kıbrıs Gazisi merhum Albay Bekir Dikmen'in oğlu olan Cemil için Karamürsel ilçesi Mürselpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Dikmen'in naaşı top arabasıyla camiye getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Dikmen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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