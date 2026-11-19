Körfez'in Çamlıtepe Mahallesi'nde yapımı sürdürülen 4 bin 672 metrekarelik spor kompleksinde kapalı halı saha, spor destek binası ve Amatör Spor Evi'ndeki çalışmalar yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve toplam 4 bin 672 metrekare inşaat alanına sahip projede kapalı halı saha, basketbol sahası, antrenman sahası ve Amatör Spor Evi yer alacak. Farklı yaş gruplarının kullanımına yönelik hazırlanan tesiste ayrıca fitness alanları ve açık peyzaj düzenlemeleri de bulunacak.

Toplam 7 bin 866,25 metrekarelik parsel üzerinde inşa edilen kompleksin kapalı halı sahası ile spor destek binası ve Amatör Spor Evi'ndeki çalışmalar yüzde 90 seviyesine ulaştı. Antrenman sahasında da yüzde 90 ilerleme kaydedildi.

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Basketbol sahasındaki çalışmaların yüzde 70'i tamamlanırken, açık peyzaj düzenlemelerinde ise yüzde 25 seviyesine gelindi.

Kapalı halı saha, basketbol ve antrenman sahalarının yanı sıra Amatör Spor Evi'ni de bünyesinde barındıracak tesisin, bölgedeki spor faaliyetlerine ev sahipliği yapması planlanıyor.