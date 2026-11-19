Körfez Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Camii'nde yürütülen yenileme ve genişletme çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz yıl depreme dayanıklı iki minaresi inşa edilen caminin bahçesinde, 2025 yılının ağustos ayında başlatılan ek cami inşaatında da kaba inşaat tamamlandı.

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