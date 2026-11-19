Çayırova'da 21 bin metrekarelik alanda inşa edilen Spor Lisesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Çayırova Belediyesi tarafından Şekerpınar Mahallesinde yapımı sürdürülen okul kampüsünde ince işçilik ve montaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yurt binalarında kapı ve pencere doğrama montajlarında sona yaklaşılırken, odalara mobilyaların yerleştirilmesine başlandı.

Derslik binasında ise merdiven korkulukları ile iç tefrişat montajı sürüyor. Dersliklerin kapı ve ahşap doğrama montajlarının büyük bölümü tamamlanırken, binanın dış cephe ve dış merdiven imalatları bitirildi.

Kampüs bünyesindeki spor salonunun dış cephe cam montajı tamamlandı. Salon içerisinde havalandırma ve aydınlatma sistemlerinin montaj çalışmaları devam ediyor.

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Derslik binasında bulunan konferans salonunun MDF kaplamaları tamamlanırken, spor salonunun üzerinde yer alacak atletizm pistinde çim serimi için hazırlık yapılıyor.

Toplam 21 bin metrekarelik alanda kurulan kampüste 24 dersliğin yanı sıra 500 kişilik kapalı spor salonu, 150 kız ve 150 erkek öğrenci kapasiteli yurt binaları, futbol ve basketbol sahaları yer alacak.