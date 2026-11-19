Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan her vatandaş adına üç fidan dikileceği bildirildi. Bağış yapan gönüllülere ise içecekli termal çanta hediye edildi.

Kartepe Belediyesi hizmet binasında "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyada, gönüllüler kan bağışında bulundu. Kampanya kapsamında Kızılay ekipleri, bağışçılara kan ve kök hücre bağışı süreçleri hakkında bilgi verdi. Gönüllü kan bağışının kan ihtiyacının karşılanmasındaki önemine dikkati çeken ekipler, vatandaşları düzenli bağış yapmaya davet etti.

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Kızılay Kan Merkezi işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

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