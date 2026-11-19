İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini sürdürürken kalp krizi geçiren Jandarma Er Aziz Öztürk, tedavi gördüğü GATA Askeri Hastanesi'nde 23 Aralık 2011'de hayatını kaybetti. Naaşı Rize'nin İkizdere ilçesine defnedilen Öztürk'e ailesinin başvuruları sonucunda 2024 yılında şehit ünvanı verildi. Heyelan sebebiyle evleri mühürlenen aile, Kocaeli'nin Gebze ilçesine taşındı. Bölgede devam eden heyelan riski ve ailesinin talebi üzerine şehidin naaşı, kabrinden çıkarılarak Gebze'ye nakledildi. Gebze Şehitliği'nde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tören mangası tarafından düzenlenen askeri törene Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Törenin ardından şehidin naaşı dualarla defnedildi.

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