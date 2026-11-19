İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde paravan şirketler aracılığıyla çek karşılığı aldıkları ürünleri piyasa değerinin altında satarak çeşitli illerde 21 milyon lira dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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