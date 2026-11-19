Kocaeli'den 6 ile uzanan 21 milyon liralık dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı 6 ilde 21 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama
Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, paravan şirketler aracılığıyla çek karşılığı aldıkları ürünleri piyasa değerinin altında satarak 21 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, paravan şirketler aracılığıyla çek karşılığı aldıkları ürünleri piyasa değerinin altında satarak 21 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, paravan şirketler aracılığıyla çek karşılığında aldıkları ürünleri piyasa değerinin altında satarak farklı illerde toplam 21 milyon TL dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Kasım tarihinde 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.
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