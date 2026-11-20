Kandıra'da kaçak ağlara takılan 1 ton balık kurtarıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki gölete bırakılan kaçak ağlara takılan 1 ton balık, su ürünleri ekiplerince yeniden suya salındı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki gölete bırakılan kaçak ağlara takılan 1 ton balık, su ürünleri ekiplerince yeniden suya salındı.
Kandıra Merkez Erikli Mahallesi'ndeki Safalı Şehit Muhammet Güçlü Göleti'ne kaçak ağ bırakıldığını fark eden vatandaşlar, durumu mahalle muhtarı Serhat Bayrak'a bildirdi.
Bayrak'ın Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sevk edilen su ürünleri ekipleri, kaçak ağları göletten çıkardı.
Ağlara takılan 1 ton balık doğal ortamına salındı.
Kaçak ağları bırakan kişilerin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.