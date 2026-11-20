Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Köyümüzün köklü geleneklerini yaşatan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Festivale, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, önceki dönem Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Orman İşletme Müdürü Yusuf Yaycı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye'de bu yıl 32'ncisi düzenlenen Geleneksel Kestane Festivali'nde katılımcılara kestane ve çeşitli ikramlar sunuldu.

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