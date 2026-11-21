Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Çocuk Görüşme ve Teslim Merkezi" açıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkezde, çocukların üstün yararının korunması ve adli süreçlerden kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösterecek merkezde, çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulmasına yönelik işlemler, çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına uygun, güvenli ortamda gerçekleştirilecek.

Merkezde, uzman personel gözetiminde yürütülecek hizmetlerle çocukların ebeveynleriyle sağlıklı ilişki kurmaları ve aile içi uyuşmazlıklardan olumsuz etkilenmemeleri amaçlanıyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, çocukların aile içinde yaşanan uyuşmazlıkların tarafı olmadığını belirterek, boşanma, ayrılık ve velayet süreçlerinde çocukların yetişkinler arasındaki çatışmalardan uzak tutulmasının önem taşıdığını vurguladı.

Adalet hizmetlerinin yalnızca hukuki kararların uygulanmasından ibaret olmadığını ifade eden Uslu, aynı zamanda çocukların ruhsal bütünlüğünü ve insan onurunu korumayı da kapsadığını bildirdi.