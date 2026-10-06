Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya kesiminde üstyapı çalışması nedeniyle şerit daraltılacak

Çalışmaların 22.00 ile 06.00 saatlerinde yapılacağı aktarılan açıklamada, "Yol platformunda şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanacaktır. Çalışmalar esnasında emniyet tedbirleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Hendek Bakım ve İşletme Şefliğinin sorumluluğundaki Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu ile Adapazarı kavşakları arasında 12 Ekim'den itibaren üstyapı yenileme çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

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