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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya kesiminde üstyapı çalışması nedeniyle şerit daraltılacak

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya geçişinin bir kısmında gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya kesiminde üstyapı çalışması nedeniyle şerit daraltılacak

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli-Sakarya geçişinin bir kısmında gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılacak.

        Valilikten yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Hendek Bakım ve İşletme Şefliğinin sorumluluğundaki Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu ile Adapazarı kavşakları arasında 12 Ekim'den itibaren üstyapı yenileme çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

        Çalışmaların 22.00 ile 06.00 saatlerinde yapılacağı aktarılan açıklamada, "Yol platformunda şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanacaktır. Çalışmalar esnasında emniyet tedbirleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

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        Açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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