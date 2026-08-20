ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada denizlerin ve donanmanın ülke açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek, "86 milyon vatandaşımızın ve umudunu Türkiye'ye bağlamış dost ülkelerin kaderi, denizlerdeki gücümüze göre şekillenecek. Bu nedenle güçlü bir donanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." dedi.

Anadolu Ajansının