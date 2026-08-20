Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılışında konuştu:

        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılışında konuştu:

        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Bugün itibarıyla Türk Deniz Kuvvetlerine 37, yabancı ülkelere 24 olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılışında konuştu:

        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Bugün itibarıyla Türk Deniz Kuvvetlerine 37, yabancı ülkelere 24 olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz." dedi.

        Oramiral Tatlıoğlu, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'ın açılışında konuştu.

        3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumunun, çok güçlü deniz kuvvetlerine sahip olunması gerektiğini dikte ettiğini belirten Tatlıoğlu, Türkiye'nin de çok güçlü deniz kuvvetlerine sahip olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Tatlıoğlu, "Bugün itibarıyla Türk Deniz Kuvvetlerine 37, yabancı ülkelere 24 olmak üzere 50'den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz. Milli fırkateynlerimizi yaptık. Milli çıkarma gemimizi, milli korvetlerimizi yaptık. Şu anda milli uçak gemimizi ve milli hava savunma muhribimizi, TCG Kocatepe'yi ve milli denizaltımızı yapıyoruz. İnsansız hava araçlarında çok iyiyiz. Limanda gördüğünüz TCG Anadolu gemimizden TB3 sabit kanatlı insansız uçağımızı uçuruyoruz." diye konuştu.

        Tatlıoğlu, bütün gemilerde kullanabildikleri, dikey kalkış yapabilen insansız hava araçlarının bulunduğunu dile getirdi.

        REKLAM

        "Aynı şekilde insansız deniz araçlarında ve insansız su altı araçlarında da çok iyi durumdayız." ifadesini kullanan Tatlıoğlu, "İnsansız teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Milli platformları yapmamıza ilave olarak milli güdümlü mermimiz ATMACA'yı, milli torpidomuz AKYA'yı, milli hava savunma füzemiz HİSAR'ı, milli mayınımız MALAMAN'ı yaptık ve çok etkin olarak kullanıyoruz." dedi.

        Geçen ay denizaltı gemisinden 190 kilometre mesafede su üstü hedefine ATMACA güdümlü mermi atışı yaptıklarını anımsatan Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkler denizci millettir. 1081'de Anadolu'da, bu topraklarda Deniz Kuvvetlerimizi kurduk. Anadolu'ya gelmeden önce de Hazar Denizi'nde vardık. Bu yıl İzmir Çeşme'de 1081'de kurduğumuz Deniz Kuvvetlerimizin 945'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Ayrıca Gölcük Tersanemizin 100. kuruluş yıl dönümünü büyük mutluluk ve gururla kutluyoruz. Denizci Türk milletinin yerli ve milli platform silah ve sistemleriyle gücünü siz değerli halkımıza göstermemize vesile olan TEKNOFEST Mavi Vatan'ı düzenleyen Sayın Selçuk Bayraktar'a şahsım ve Deniz Kuvvetleri ailesi adına şükranlarımı sunuyorum."

        REKLAM

        Tatlıoğlu, katılımlarından dolayı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kuvvet komutanları, firma ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlara teşekkür ederek, "Kaptanıderya, efsane Deniz Kuvvetleri Komutanımız Barbaros Hayreddin Paşa'nın 'Denizlere hakim olan, cihana hakim olur' sözüyle, Deniz Kuvvetlerimizin kuruluşunun 945'inci yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

        Benzer Haberler

        Selçuk Bayraktar: "Mavi Vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz" "Göl...
        Selçuk Bayraktar: "Mavi Vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz" "Göl...
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da İnsansız Deniz Aracı Yarışması başladı
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da İnsansız Deniz Aracı Yarışması başladı
        İnsansız su altı sistemleri Deringöz ve Kılıç 10, TEKNOFEST Mavi Vatan'da y...
        İnsansız su altı sistemleri Deringöz ve Kılıç 10, TEKNOFEST Mavi Vatan'da y...
        TUFAN Kamikaze İDA Türkiye'de ilk kez suya indirildi
        TUFAN Kamikaze İDA Türkiye'de ilk kez suya indirildi
        SAT komandosu: "Vatan savunması için verilen her türlü görevi icra etmeye d...
        SAT komandosu: "Vatan savunması için verilen her türlü görevi icra etmeye d...
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da çocuklar "Bilim Sokağı Atölyeleri"nde eğlenerek öğr...
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da çocuklar "Bilim Sokağı Atölyeleri"nde eğlenerek öğr...