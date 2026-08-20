İnsansız su altı sistemleri Deringöz ve Kılıç 10, TEKNOFEST Mavi Vatan'da yeteneklerini sergiledi

TEKNOFEST Mavi Vatan'da otonom su altı aracı Deringöz ile kamikaze otonom su altı aracı Kılıç 10'un seyir gösterimi yapıldı.

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