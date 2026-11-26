Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin son 5 yılda yaklaşık 420 milyon dolarlık maleik anhidrit ithal ettiğini belirterek, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde açılan tesisin üretime başlamasıyla dış ticaret ve cari işlemler açığının azaltılacağını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Türkiye'nin yıllık ürün ihracatının 286 milyar dolara yükseldiğini, kimya sektörünün 32 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Dilovası'ndaki Türkiye'nin ilk maleik anhidrit üretim tesisinin açılışında konuşan Bakanlar Kacır ve Bolat, yatırımın Türkiye'nin sanayi üretimi, ihracat kapasitesi ve dış ticaretine sağlayacağı katkıları değerlendirdi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tesisin Türkiye'nin daha önce tamamen ithal ettiği bir ürünün yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacağını söyleyerek, "Yıllık üretim kapasitesi 50 bin ton olan ama en önemlisi Türkiye'nin tamamen yurt dışından ithal ettiği ürünü ülke içinde üretecek ve böylece dış ticaret açığımızı ve cari işlemler açığımızı azaltacak bu tesisin hayata geçmesi, üretime başlaması çok büyük bir sevinç kaynağıdır. Son 5 yıl içerisinde ülkemizin dünyadan maleik ithalatı yaklaşık 420 milyon dolar olmuştu. Bu tesisin hayata geçmesiyle beraber inşallah cari işlemler dengesi açısından açığımız azalacak, yerli üretimin gelişmesi sağlanacak ve teknolojik birikim de sağlanmış olacak. Burada bu projeyle birlikte bölgemizde istihdama yönelik insan kaynağının geliştirilmesine de katkı sağlamış olacağız" dedi.

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TürkiyeRusya ekonomik ilişkileri

Rusya'nın Türkiye'nin önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduğunu dile getiren Bakan Bolat, iki ülke arasındaki yıllık dış ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu bildirerek şunları kaydetti:

"Enerji, ulaştırma, ticaret ve yatırım alanlarında TürkiyeRusya ilişkileri, Rusya'nın Türkiye açısından en önemli dış ticaret ve yatırım ortaklarımız arasında olması bakımından da kayda değerdir. Türk müteahhitleri açısından da bugüne kadar 103 milyar dolarlık, 2 bin 200'den fazla yatırımın müteahhitlik hizmetlerinin yapıldığı Rusya büyük bir önem taşımaktadır. Önümüzdeki süreçte inşallah bu yatırımların daha da artmasını diliyoruz. Turizmimiz açısından da Rusya, gönderdiği yaklaşık 7 milyon Rus turist ile Türkiye'nin turizm alanında en önemli ortaklarının başında gelmektedir. Bu açıdan TürkiyeRusya arasında yıllık yaklaşık 50 milyar dolar olan dış ticaret hacminin en büyük kesimini enerji ürünleri oluşturmakta."

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Türkiye ile Tataristan arasındaki toplam yatırımların 3 milyar dolar, Türkiye ile Rusya arasındaki yatırımların ise 10 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini beklediklerini ifade etti.

"Yıllık ihracatımız 286 milyar dolara yükseldi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kalkınma modeliyle önemli bir sanayi altyapısı oluşturduğunu söyledi. Makineden otomotive, kimyadan demir çeliğe geniş bir yelpazede, küresel değer zincirlerinde kritik rol üstlenen güçlü bir sanayi altyapısının inşa edildiğine dikkati çeken Bakan Kacır, şöyle devam etti:

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"Yıllık ürün ihracatımızı 286 milyar dolara, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payını yüzde 44,2'ye yükselterek yeni bir zirveye taşıdık. İmalat sanayimizin ortaya koyduğu performans, önümüzdeki dönemde Türk sanayisinin kat edeceği mesafenin adeta ön gösterimi, fragmanı niteliğinde. Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir sanayi altyapısını ülkemizde inşa ederken öncelik verdiğimiz alanlardan biri elbette kimya sanayi. Dünyada imalat ürünlerinin tamamına yakınının üretim sürecinde kimyasal girdilerin kullanılması, sektörün küresel değer zincirlerindeki kritik konumunu ortaya koyuyor."

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"Kimya sektörüne 66 milyar liralık yatırım desteği"

Kacır, kimya sektörünün geçen yıl 32 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü olduğunu kaydederek, "Etkin ArGe desteklerimizle özel sektör bünyesinde 81 ArGe merkezimiz ve teknoparklarımızda 186 teknoloji girişimimiz kimya sektöründe yenilikçi projelere imza atıyor. TÜBİTAK programlarıyla 2002'den bu yana kimya alanında 3 bin 674 projeyle 12 bin 184 bilim insanı ve gencimizi destekledik. Yatırım teşviklerimizle firmalarımızın 1,5 trilyon lira büyüklüğünde 2 bin 622 yatırımının önünü açtık. Proje bazlı devlet desteklerimizle sanayimizin temel girdilerinde dışa bağımlılığı azaltacak, ülkemize yeni üretim kabiliyetleri kazandıracak büyük ölçekli ve stratejik yatırımlara en üst düzeyde teşvik veriyoruz. Yüksek katma değerli ürünlerde ArGe'den seri üretime uzanan yatırım süreçlerini bütüncül bir anlayışla desteklediğimiz teknoloji hamlesi programıyla kimya sektöründe 31 milyar lira büyüklüğünde 25 projeyi destekledik. Stratejik yatırımların uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmana erişimini sağladığımız yatırım taahhütlü avans kredisinde de 66 milyar lira yatırım büyüklüğünde 25 kimya sanayi projesinin hızlanmasını sağladık" şeklinde konuştu.

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1 milyar nüfusluk pazara erişim imkanı

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 86 milyonu aşan nüfusu, 18 bin doların üzerindeki kişi başına milli geliri ve genç nüfusuyla önemli bir iç pazara sahip olduğunu belirterek, Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde yatırımcıların yaklaşık 1 milyar nüfusa sahip pazarlara erişebildiğini ifade etti.

Türkiye'nin enerji maliyetleri bakımından Avrupa'nın rekabetçi ülkeleri arasında bulunduğunu kaydeden Kacır, elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 63'e yükseldiğini bildirdi.

Sanayide yeşil dönüşüm yatırımlarının uluslararası finansman kaynaklarıyla hızlandırıldığını aktaran Kacır, Dünya Bankasından 1,5 milyar dolar, İslam Kalkınma Bankasından ise 250 milyon dolar finansman sağlandığını belirtti. Kacır, 2030'a kadar sanayiye 5 milyar avro yeşil dönüşüm finansmanı sağlanmasını hedefleyen Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nun ortaklık yapısının COP31'de geliştirildiğini kaydetti.

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Sanayi Alanları Master Planı ile Türkiye'nin sanayi haritasının yeniden şekillendirildiğini vurgulayan Kacır, üretim, ulaşım ve lojistik altyapısının bütüncül yaklaşımla ele alındığını ifade etti.

Kimya ve petrokimya sanayisine yönelik yeni yatırım alanları oluşturduklarını belirten Kacır, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 30 milyon metrekarelik kimya endüstri bölgesi kurulduğunu, burada büyük ölçekli ve entegre yatırımların hayata geçirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.