Türkiye'nin ilk maleik anhidrit üretim tesisinin açılışı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen tesisin yıllık 50 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip olacağını belirterek, Türkiye'nin bu ürüne yönelik ihtiyacının büyük bölümünün yerli üretimle karşılanacağını bildirdi.

TN Maleik Petrokimya Üretim Tesisi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı.

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"Türkiye'de ilk kez maleik anhidrit üretimini sağlayan yatırım"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tesisin sanayinin ihtiyaç duyduğu önemli bir ham maddenin Türkiye'de üretilmesini sağlayacağını söyledi. Yatırımın sanayide dışa bağımlılığı azaltma hedefi açısından önem taşıdığını belirten Yılmaz, "Türkiye'de ilk kez maleik anhidrit üretimini sağlayacak bu yatırım, sanayimizin ihtiyaç duyduğu önemli bir ham maddenin ülkemizde üretilmesini mümkün kılmaktadır. Sanayide dışa bağımlılığı azaltma hedefimiz doğrultusunda hayata geçirilen bu yatırımı, Türkiye'nin üretim gücü adına önemli bir kazanım olarak görüyorum. Bu önemli yatırımlar siyasi irade olmadan gerçekleşmiyor. Bu vesileyle, çok sağlıklı ve güçlü bir diyaloğa sahip dünyanın en tecrübeli iki lideri Türkiye'de Erdoğan, Rusya'da Putin'dir. Onların siyasi iradesiyle, güçlü iş birliğiyle bu tür kazanımlar elde ediyoruz" dedi.

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Kimya ve petrokimya sanayisinin otomotivden savunmaya, tarımdan sağlığa kadar birçok sektörün rekabet gücü açısından önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, 2025 yılında petrokimya sektöründe 4,4 milyar dolarlık ihracat yapılırken ithalatın 17,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Yılmaz, yerli üretim kapasitesinin artırılmasının dış ticaret açığının azaltılması ve işletmelerin rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

"Dünyanın en şanslı ülkelerinden biriyiz"

Küresel ekonomide zor bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Belirsizliklerin yükseldiği, risklerin arttığı, çatışmaların yoğunlaştığı, korumacılığın yükseldiği ama aynı zamanda teknolojik dönüşümün hızlandığı bir dönemdeyiz. Bu dönem, pandemiden başlayarak diğer çeşitli jeopolitik gerilimlerle devam eden süreçte bize şunu öğretti; ekonomilerde dayanıklılık çok önemli. Tedarik zincirlerinin kırıldığı, lojistik problemlerin yaşanabildiği, politik kararlarla ekonominin ve ticaretin etkilendiği bir dönemde dayanıklı bir ekonomik yapıya sahip olmak iki önemli gelişimi ima ediyor. Birincisi, stratejik, kritik alanlarda yerli ve milli üretimimizi artırmak. İkincisi, bunu yeterince yapamayacak durumdaysanız tedarik kanallarınızı çeşitlendirmek durumundasınız. Türkiye olarak her iki stratejiyi de hayata geçiriyoruz. Bir taraftan yerli üretimimizi artırmaya, diğer taraftan tedarik zincirlerimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda da dünyanın en şanslı ülkelerinden biriyiz. Üç kıtanın ortasında, çok çeşitli alternatiflere sahip bir ülke olarak bu çabalarımızı sürdürüyoruz."

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Yıllık 50 bin tonun üzerinde üretim kapasitesi

Maleik anhidritin otomobil parçalarından tekne gövdelerine, yapı malzemelerinden rüzgar türbini kanatlarına kadar farklı alanlarda kullanıldığını belirten Yılmaz, yatırımın üretim kapasitesine ilişkin "17 milyar liralık yatırımla kazanılan yıllık 50 bin tonun üzerindeki üretim kapasitesi sayesinde ülkemizin 60 bin tona yaklaşan ihtiyacının büyük bir bölümünü yerli üretimle karşılamış olacağız" ifadesini kullandı.

"Milletimizin uzun vadeli menfaatlerini esas alıyoruz"

Yabancı yatırımcılara da değinen Yılmaz, "Başka ülkelerden gelip Türkiye'ye yatırım yapan firmaları yabancı firmalar olarak görmüyoruz ve böyle de isimlendirmiyoruz. Uluslararası doğrudan yatırım diyoruz. Ülkemizde yatırım yapan, üretim yapan, istihdam sağlayan, ihracat yapan firmalara kendi firmamız olarak bakıyoruz. Kamu kaynaklarıyla sağladığımız desteklerle ülkemizin stratejik ihtiyaçlarını ve milletimizin uzun vadeli menfaatlerini esas alıyoruz" diye konuştu.

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Yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği vurgusu

Antalya'da düzenlenen COP31'de, yeşil sanayinin üzerine çok durulan bir kavram olarak ön plana çıktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Özellikle Türkiye açısından yeşil dönüşüm çok çok daha faydalı. Çünkü bizim büyük bir ticaret açığımız var fosil yakıtlarla ilgili. Burada yeşil ekonomiyi geliştirdikçe hem çevre hedeflerimize katkıda bulunuyoruz hem de cari açığımızı düşürüyoruz. Dolayısıyla bir yandan çevreye katkıda bulunup karbon salınımını azaltırken diğer yandan da cari açığı düşürüp makrofinansal istikrarımızı kuvvetlendirmiş oluyoruz. Sanayimizin yeşil dönüşümünü desteklemeyi de bu çerçevede sürdüreceğimizi belirtmek istiyoruz. Beklentimiz buradaki yatırımın yeni yatırımlarla büyümesi, derinleşmesi ve sanayi kuruluşlarımızın uluslararası pazarlarda güçlü konumuna katkıda bulunmasıdır."

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TN Maleik tesisinin üretim sırasında ortaya çıkan ısıyı elektrik enerjisine dönüştürmesinin enerji verimliliği açısından önemli bir uygulama olduğunu aktaran Yılmaz, "Yeşil ve dijital dönüşümü, sanayimizin üretim kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü artıracak şekilde geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.