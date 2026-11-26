Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde su basan alt geçit, sürücülere zor anlar yaşattı. Biriken sudan geçmeye çalışan bazı araçların plakaları yerinden çıkarken, bölgede yaklaşık 30 plaka bulundu. Bazı sürücüler kaybettikleri plakaları suyun içinde ve çevrede aradı.

Olay, Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kiraz Deresi'nin taşmasıyla D130 kara yolunu mevkiindeki alt geçidinde su birikintisi oluştu. Yoldan geçmeye çalışan araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı otomobillerin plakaları suyun etkisiyle yerinden çıktı. Plakalarını kaybeden sürücüler, suyun içinde ve yol kenarında arama yaptı.

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Bölgedeki su birikintisinin içinde ve çevresinde yaklaşık 30 plaka bulunduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından toplanan plakaları teslim alarak karakola götürdü.

"Geçen araçlar plakalarını düşürüyor"

Alt geçitten geçerken plakasını düşüren Recep Ak, "Yoldan herkes gibi ben de geçmeye çalıştım. Geçerken plakam suyun içinde kaldı. Çok fazla miktarda su var. Bu su için bir önlem alınmalı diye düşünüyorum. Araçların trafiğine açık bir nokta ama geçen araçlar plakalarını düşürüyor. Yol kenarına vuran plakalardan daha fazlası suyun içinde var. Çoğu araç plakasını düşürüyor, kimi kurtarıyor. Durum bu şekilde" dedi.

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"Arabadan inince plakamın olmadığını fark ettim"

Plakasını düşürdüğünü fark ederek aramaya gelen Ali Osman Başoğul da, "Bir saat önce bu yoldan geçtim. Geçerken plakamı düşürmüşüm. Geldim, aradım ama bulamadım. Arabadan inince plakamın olmadığını fark ettim. Burada olabilir diye düşünüp geri geldim, arıyorum. Bulabilirsek bulacağız. Ara ara kestirme olduğu için kullandığım bir yol. Ama yağmurlarda sürekli bu hâle geliyor. Emniyete gideceğim buradan. Mağdurum, yetkililerden çare bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Burası işlek bir nokta"

Yolun yakınındaki sanayi sitesinde çalışan Levent Aykut Yıldız ise bölgenin ulaşım açısından önemli bir nokta olduğuna dikkat çekti. Derenin her yükseldiğinde benzer görüntülerin yaşandığını ifade eden Yıldız, "Burası her su yükseldiğinde bu hale geliyor. Yandan akan derenin suyu yola doluyor. Yıllardır insanlar burada mağdur oluyor. Burası kilit bir nokta, karşıya tek geçiş bu nokta diyebilirim. O yüzden çok fazla araba gelip geçiyor. Alçak olan arabaların plakaları düşüyor, suyun içinde kalıyor. Buraya gelip insanlar plaka arıyor. Suyun dışına vuran plakaları alıp yolun kenarına bırakıyorlar. Plakalarını kaybedenler de gelip kendi plakalarını arıyorlar" ifadelerini kullandı.