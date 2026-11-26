Yabancı dil öğrenenlerin pratik yapmasına imkan sağlayan Learn and Speak Cafe'de farklı etkinlikler düzenleniyor. Yabancı uyruklu eğitmenlerin eşlik ettiği buluşmalarda katılımcılar hem İngilizce konuşma fırsatı buluyor hem de farklı kültürlerden insanlarla tanışıyor.

Başiskele Belediyesi Kitaphane bünyesinde faaliyet gösteren Learn and Speak Cafe'de gerçekleştirilen etkinlikte, Pakistanlı eğitmen eşliğinde mandala çalışması yapıldı. Öğrenciler, farklı renk ve desenlerle mandala çizimleri hazırlarken İngilizce sohbetlere de katıldı.

Başiskele'de düzenlenen mandala etkinliğinde öğrenciler, çizim yaparak vakit geçirirken İngilizce konuşma pratiği de yaptı.

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