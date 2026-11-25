Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan mazeret kararnamesiyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığında görev değişikliği yaşandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcıvekili Eray Akkavak yeni Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

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