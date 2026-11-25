Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, savunma sanayisinde yerlilik oranında yüzde 80'in üzerine gelindiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl savunma sanayisinde 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Dünyada önemli savunma sanayisi ürünleri ihraç eden ülkeler arasında yer alıyoruz." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) işbirliğinde düzenlenen "Savunma Sanayii Kocaeli İl Buluşması ve Match4Industry İkili İş Görüşmeleri" etkinliğinde konuşan Şeker, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

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Şeker, savunma sanayisinde son yıllarda önemli gelişmeler kaydedildiğinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Gurur verici noktalara geldik. Savunma sanayimiz bugün yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl savunma sanayisinde 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Dünyada önemli savunma sanayisi ürünleri ihraç eden ülkeler arasında yer alıyoruz. Bugün geniş bir ekosisteme sahibiz. Bu anlamda yaklaşık 4 bin firmamız savunma sanayisinde görev yapıyor, destek veriyor, hizmet sunuyor ve katkı sağlıyor. Önemli katma değer oluşturuyoruz."

Savunma sanayisinde dünyada ilkleri gerçekleştirdiklerini, beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ı hayata geçirmeye çalıştıklarını anlatan Şeker, Gölcük'te Milli Denizaltı Projesinin sürdüğünü ve tersanelerde 50'den fazla askeri platformun aynı anda inşa edildiğini, bunun dünyada bir rekor olduğunu kaydetti.

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Şeker, savunma sanayisi ekosisteminin sanayiyle sınırlı olmadığını, Kocaeli'deki üniversite ve araştırma kuruluşlarının yanı sıra yetkin firmalarla da özellikle ileri teknoloji alanında projeler yürüttüklerini belirterek, "Sürekli yeni projeler geliştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda AR-GE projelerimizi önemsiyorum. Savunma sanayisindeki başarımızın arkasındaki faktörlerden biri de Türkiye'de mühendisliğin hala popüler olması ve çok sayıda gencimizin bu alanda görev almak, mühendis olmak ve çalışmak istemesidir." dedi.

Kocaeli'de savunma sanayisi alanında yaklaşık 2 bin tedarikçi ilişkisi kurulduğunu ve sanayinin yaklaşık 2 milyar dolarlık iş hacmine ulaştığını aktaran Şeker, KOBİ ve yan sanayi üreticilerini alt yüklenici seviyesine taşıyarak kentteki üretim kapasitesinden daha fazla yararlanmayı, ana yüklenicilerin iş yükünü azaltıp üretim süreçlerini hızlandırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleri ve savunma sanayisine verdiği önem sayesinde Türkiye'nin son yıllarda bu alanda dünyada önemli konuma ulaştığını söyledi.

Ülkede terörle mücadelede gelinen noktaya değinen Aktaş, bunun son yıllarda savunma sanayisinde elde edilen başarıların sonucu olduğunu belirterek, "Yine dünyanın karışık ortamında, jeopolitik konumumuz nedeniyle etrafımızdaki hemen hemen her ülkede karışıklık yaşanırken başımıza bombalar yağmıyorsa bu da savunma sanayisinde geldiğimiz güçlü konumun sonucudur." dedi.

- "Kocaeli'nin savunma sanayisindeki payının artırılmasını hedefliyoruz"

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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının yüksek teknoloji altyapısına ve savunma sanayisinin tedarik zincirinde yer alma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, kentin savunma sanayisindeki payının artırılması hedefiyle çeşitli program, işbirliği ve projeler yürüttüklerini ifade etti.

TUSAŞ, BAYKAR ve ASELSAN ile düzenledikleri programlarda 177 firmanın ikili görüşme gerçekleştirdiğini, 58 firmanın tedarikçi programlarına seçildiğini, savunma sanayi danışmanlık hizmeti sunduklarını anlatan Zeytinoğlu, 64 üyenin ortaklığıyla Kocaeli Savunma Sanayi Şirketini kurduklarını, ASELSAN'ın millileştirme talebi doğrultusunda Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi'ni savunma sanayisinin kullanımına sunduklarını aktardı.

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14 ülkeden yaklaşık 100 yabancı firma temsilcisinin katılımıyla, savunma sanayisi tedarik zincirine katılımın artırılması ile yerli ve yabancı firmalar arasında ticari ve teknolojik işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, yarın sona erecek.