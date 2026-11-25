AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığınca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak iradelerini ortaya koymak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Kadına yönelik şiddetin, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Özdemir, bu nedenle şiddete karşı durmanın, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu bildirdi.

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Özdemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi, kadına yönelen haksızlık ve şiddetin, insanlık onurunu zedeleyen bir anlayışın sonucu olduğunu belirterek, AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ettiklerine dikkati çekti.

Hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Önemli olan bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir. Bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesi, başvurduğunda yalnız bırakılmayacağını hissetmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi hayati önemdedir. AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilimizde teşkilatlarımızla kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendiren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mücadelenin kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun bütün kesimleri tarafından ortak bir iradeyle sahiplenilmesini önemsiyoruz."​​​​​​​

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Özdemir, AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sorumluluklarının önemli bir parçası olarak gördüklerini aktararak, "Bu kapsamda AK Parti hükümetlerimizin, kadınların yaşama hakkını, haysiyetini, özgürlüğünü ve güvenliğini esas alan çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Hedefimiz, kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmektir. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.