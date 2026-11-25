Kocaeli'de, 3 yavrusunu korumak için bahçeye giren iki köpeğin üzerine atılan anne kedi, onları kovalayarak uzaklaştırdı. Kendinden büyük köpeklere karşı gösterdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıyan kedi, görenleri gülümsetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde yaşayan tekir kedi, yavrularının bulunduğu alana giren iki köpeği fark edince harekete geçti. Köpeklerin üzerine atılarak onları bahçeden çıkarmaya çalışan kedi, hayvanları kovalayarak uzaklaştırdı. Köpekler uzaklaşana kadar peşlerini bırakmayan anne kedinin yavrularını korumak için verdiği mücadele, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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"Çok koruyucu ve gözü kara"

İş yeri sahibi Elif Yumuk, kedinin bulunduğu ortamda oldukça koruyucu davrandığını belirterek, "Kedimizin annesi ve onun annesi de burada yaşamış, şu anki kedi üçüncü kuşak. Çok koruyucu ve gözü kara. Sınırlarına hiç kimseyi sokmuyor. Aslında biz kedimizi dışarıdakilerden değil, dışarıdaki canlıları ondan koruyoruz. Bizleri de korumaya çalışıyor. Herhangi bir şey olduğunda tedirginleşiyor. Yavrularına karşı çok hassas. Henüz 2 yaşında ama çok fazla doğum yaptı. Onu kısırlaştıracağız. Çünkü kedimizin annesini de fazla doğum yapmasından kaynaklı kaybettik" dedi.

"Kedimiz cevval"

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Kedinin köpekleri gördüğünde hemen harekete geçtiğini anlatan Yumuk, iki köpeğin bahçeye girdiği sırada yaşananları şöyle anlattı:

"Kedimiz insanlar tarafından çok seviliyor ama hayvanlar tarafından pek sevilmiyor. Onları çok hırpalıyor. Geçenlerde köpekleri kovaladı. O köpekler onun için çok küçük bir av. Çok daha büyükleriyle bile mücadele ediyor. İki sokağın başında da köpeklerin uzaklaştığını görmeden rahatlamıyor. Huzursuz oluyor. Bir gün bir köpek geldi. Kapı açıktı, bir araç giriş yapmıştı. Normalde kapıyı hep kapalı tutuyoruz. O sırada köpek içeri girdi. Ben ve çalışma arkadaşımız dışarıdaydık. Kedinin tedirgin olduğunu gördüm ancak ben köpeği fark etmemiştim. Sonrasında ikinci bir köpek daha içeri girdi. Kedi ikisini de çok kötü hırpaladı. Büyük olan hemen kaçabildi. Küçük olan ise bir süre içeride dönüp durdu. Kedi, köpeğin çıkmasına da fırsat vermiyordu. Sonrasında köpeklerin uzaklaştığını görünce rahatladı. Kedimiz cevval."

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"Buraya bir aslan bile girse eminim onu da korkutur"

Anne kedinin yavrularının babası olan erkek kediyi de yanlarına yaklaştırmadığını ifade eden Yumuk, "Yavrularının babasına karşı bile annelik içgüdüsünü bir kenara bırakmıyor. İki farklı dönemde dünyaya getirdiği yavrularının babası da burada yaşıyor. Onu da kovalıyor, dövüyor ve kendi sınırlarına yaklaştırmıyor. Yani sevgisi ve koruma içgüdüsü ağır basıyor. Biz de bundan çok mutluyuz. Kedimiz annesinden ne gördüyse aynı şekilde davrandı. Buraya bir aslan bile girse eminim onu da korkutur. Belki mücadeleyi kaybeder ama yine de karşısında durur. Sevdiği insanlara hiçbir zaman zarar vermiyor. Buraya sürekli gelen yavru kedilere de dokunmuyor. Sadece zarar teşkil ettiğini düşündüğü canlıları hırpalayarak kovalıyor ve uzaklaştırıyor" diye konuştu.

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"Aslan kesiliyor, kovalıyor"

İş yeri çalışanı Zühra Çakmak Vatansever de anne kedinin yavrularını korumak için hiçbir hayvandan çekinmediğini belirterek, "Onları çok seviyoruz. Anne kedi tam bir canavar. Kimseyi buraya sokmuyor. Aslan gibi oluyor. Köpekleri bile buraya yaklaştırmıyor. Aslan kesiliyor, kovalıyor. Hiç kimseyi yaklaştırmıyor. Yavrularına sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı.