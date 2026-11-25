Kocaelispor'un antrenman ve konaklama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Körfez ilçesinde yapımı süren Sevindikli Spor Tesisi'nin inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'e ulaştı. Tesiste iç mekan imalatları, futbol sahaları ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir'in öncülüğünde, Kocaelispor için planlanan Körfez Sevindikli Spor Tesisi'nde inşaat çalışmaları farklı bölümlerde eş zamanlı yürütülüyor. Tesisin zemin katında alçı sıva ve saten imalatları sürerken, alçıpan asma tavan çalışmalarında sona yaklaşıldı. Zemin ve birinci kattaki ıslak hacimlerin duvar seramik imalatları tamamlandı.

REKLAM

İkinci kattaki otel odalarında şap ve duvar seramik çalışmaları devam ederken, birinci ve ikinci katlardaki alçıpan asma tavan imalatları da sürdürülüyor.

Futbol sahalarında çalışmalar sürüyor

Proje kapsamında futbol sahalarındaki çalışmalar da devam ediyor. Hibrit sahada çim bakım işlemleri yapılırken, diğer sahalarda kılçık drenaj sistemi imalatları gerçekleştiriliyor. Tesisin çevre altyapısına yönelik çalışmalar da eş zamanlı yürütülüyor.

İnşaatın tamamlanmasıyla Kocaelispor'un antrenman, konaklama ve sportif gelişim ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir tesise kavuşması hedefleniyor.