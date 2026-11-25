Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark'ın enerji verimliliği ve karbon yönetimine yönelik projesi, 2026 Uluslararası Green Apple Çevre Ödülleri'nde "Ulusal Altın" ödülüne layık görüldü. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende ödül, UlaşımPark heyetine verildi.

The Green Organisation tarafından düzenlenen International Green Apple Environment Awards 2026 kapsamında dünya genelinden 700'ü aşkın başvuru değerlendirildi. UlaşımPark, "Akıllı Ulaşım Sistemleri ile Enerji Verimliliği ve Karbon Yönetimi Projesi" ile Türkiye adına ödül kazandı.

Enerji tüketimi dijital sistemlerle izleniyor

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Proje kapsamında UlaşımPark'ın ulaşım faaliyetleri ve tesislerindeki enerji tüketimi dijital sistemlerle takip ediliyor. Elde edilen veriler analiz edilerek tasarruf sağlanabilecek alanlar belirleniyor ve iyileştirme çalışmaları bu doğrultuda planlanıyor.

Uygulamayla enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve gereksiz tüketimin azaltılması hedefleniyor.

Sera gazı emisyonları raporlanıyor

Enerji yönetimi çalışmalarını ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı kapsamında yürüten UlaşımPark, 2024 ve 2025 yıllarına ait kurumsal sera gazı emisyonlarını da ISO 140641 standardına göre hesaplayarak raporladı.

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Bu çalışmalarla enerji tüketimi ve ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların yıllara göre değişimi ölçülebilir veriler üzerinden takip ediliyor.

25 kalite ve yönetim sistemi belgesi bulunuyor

UlaşımPark'ın hizmet kalitesi, çevre ve enerji yönetimi alanlarında toplam 25 kalite ve yönetim sistemi belgesi bulunuyor. Kurum, yolcu başvurularının sonuçlandırılma süresinden tesislerin elektrik tüketimine kadar farklı performans göstergelerini takip ederek iyileştirme çalışmalarını bu veriler üzerinden değerlendiriyor.