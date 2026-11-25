Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğretmenlere yönelik konut projesinin detaylarını açıkladı. İzmit'in Orhan Mahallesi'nde öğretmenler için 240 daire ve 6 iş yerinden oluşan proje hayata geçirilecek. Konutlardan öncelikli olarak ev sahibi olmayan öğretmenlerin yararlanması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli ve görevdeki öğretmenler onuruna Kocaeli Kongre Merkezi'nde yemek programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın'ın ev sahipliğindeki programa AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ile Büyükakın'ın ilkokul öğretmeni Hatice Tunay ve eşi Yaşar Tunay katıldı.

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"Yaptığınız iş çok kıymetli"

Programda konuşan Büyükakın, öğretmenlerin toplumun ve ülkenin geleceğinin şekillenmesindeki önemine değindi. Eğitim şartlarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını belirten Büyükakın, "Bir milletin ilelebet payidar olmasının yolu, o milletin insanlarının eğitimli olmasından geçer. Evlatlarımızı en iyi yetiştirecek olanlar da öğretmenlerimiz. Öğretmenleri milli değerlere ve zamanın bilimsel bilgilerine ne kadar hakimse, bahtı da yolu da o derecede açık oluyor. Onun için bu milletin en büyük hazinesi öğretmenlerimizdir. Yaptığınız iş de bu memleketin en kıymetli işi" ifadelerini kullandı.

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İzmit Orhan Mahallesi'nde 240 konut yapılacak

Geçen yıl Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere konut projesi müjdesi veren Büyükakın, hazırlıkları tamamlanan projenin yerini ve kapsamını açıkladı. Konutların İzmit Orhan Mahallesi'nde, Tuana Konutları'nın arkasında yapılacağını bildiren Büyükakın, "İzmit Orhan Mahallesi'nde 240 konutu öğretmenlerimiz için yapacağız. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Kent Konut, 240 konutun detaylarını öğretmenlerimizle paylaşacak. Öncelikli olarak evi olmayan öğretmenlerimiz yararlanacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biliyorum yetmeyecek ama büyük adımlar küçük adımlarla başlar. En kısa sürede 240 konutu öğretmenlerimizle buluşturarak ilk adımı atalım" dedi.

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Projede 6 iş yeri de bulunacak

Kent Konut tarafından hayata geçirilmesi planlanan projede 240 dairenin yanı sıra 6 iş yeri yer alacak. Projede 86,47 metrekare büyüklüğünde 7 adet 1+1, 99,70 metrekare büyüklüğünde 120 adet 2+1 ve 109,34 metrekare büyüklüğünde 113 adet 2+1 daire bulunacak.

Açık ve kapalı otoparklar, elektrikli araç şarj istasyonları, çocuk oyun alanları, açık hava spor aletleri ve oturma gruplarının da projeye dahil edilmesi planlanıyor.

Kent Konut'un önümüzdeki günlerde konutların detaylarını öğretmenlerle paylaşması bekleniyor.