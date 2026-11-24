8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan silahlı saldırı ve ardından M.A.’nın babasına ait fırının önüne el bombası bırakılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan aralarında çocuk yaştaki H.S. ile M.T.’nin de bulunduğu M.T., H.C.B., A.S., G.K., M.İ.K. ve M.A., genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suç örgütüne üyelik, örgüt isimleriyle tehdit, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme ve birden fazla kişiyle silahla tehdit suçlamaları kapsamında tutuklandı.

Aygün BAŞ- Selda Hatun TAN/ KOCAELİ,