Kocaeli'de yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartmanın dubleks dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartmanın dubleks dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sırasöğütler Mahallesi Battalgazi Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın dubleks dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında dairenin üst katına çıkarak mahsur kalan ev sahibi kadın, itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı.
Fenalık geçiren kadın, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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