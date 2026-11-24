Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, sahada takım olarak mücadele etmelerinin Fenerbahçe maçındaki en büyük artıları olduğunu söyledi.

Bu hafta karşılaşacakları Çorum FK'nin çok önemli oyunculara sahip olduğunu belirten İnan, kırmızı-siyahlı ekibin çok rahat ofansif hücumlar gerçekleştirebildiğini kaydetti.

İnan, Çorum'un zor bir deplasman olduğunu dile getirerek "Kendi oyunumuzu nasıl geliştirebiliriz? Çorum deplasmanında nasıl puan ya da puanlar alırız? Bununla ilgili çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

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Rakibin güçlü ve zayıf yanlarını analiz edip doğru kadroyla karşılaşmaya çıkacaklarını belirten İnan, "Ligde her maç çok zor. Bütün takımlar iyi. Aldığınız her puan, altın değerinde. Yenilmeden oradan gelmek, puan ya da puanlar almak bizim için çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.

- "Petkovic iyi durumda"

Futbolculuk döneminde beraber oynadıkları Burak Yılmaz'la şimdi rakip teknik direktör olarak karşı karşıya gelecek olması hakkındaki soruya karşılık İnan, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde zaten hep arkadaşlarımızla artık böyle bir araya geliyoruz. Artık futbolculuk bitti, hocalık dönemi. Hepsiyle karşılaşmak çok güzel oluyor ama aynı zamanda yaşlandığınızı hissediyorsunuz. Onlarla tekrar sahanın kenarında beraber olmak hep mutluluk veriyor. Anılarımız depreşiyor. Bu da bizi mutlu ediyor."

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İnan, yeşil-siyahlıların Hırvat golcüsü Petkovic'in durumunun sorulması üzerine, "Petkovic iyi durumda. Onu söyleyebilirim. Yani fiziksel olarak çok iyi durumda değil ama en azından sakatlık olarak neredeyse tamamen iyileşti gibi. Bu hafta itibarıyla bizimle çalışmaları yapacak. Bir aksilik olmazsa belki de Çorum maçında aramızda olacak." diye konuştu.

- Maglica: "Oradan puan veya puanlar alabileceğimizden eminim"

Savunma oyuncusu Maglica ise Fenerbahçe karşılaşmasında serbest vuruştan attığı gole ilişkin, "Açıkçası bu vuruşun özelinde bir çalışma yapmamıştım ancak geçen sezon da birkaç serbest vuruş golü atmıştım. Vuruş öncesinde kaleciyi, barajın nasıl kurulduğunu ve barajın altında yatan bir oyuncu olup olmadığını kontrol ettim. Ardından şansımı denedim. Gol attığım için gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Çorum FK karşılaşmasının ligde diğer maçlardan farklı olmadığına işaret eden Maglica, "Konsantre olmalı, her top için mücadele etmeli ve geçen maçta yaptığımız gibi elimizden gelen her şeyi ortaya koymalıyız. Oradan puan veya puanlar alabileceğimizden eminim." değerlendirmesinde bulundu.