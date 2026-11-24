Kocaeli'de gece boyunca etkili olan sağanak, Kartepe'de bulunan Zeray Forum Anatolia sitesinde su baskınına sebep oldu. Yağışın ardından otoparkta biriken su, kazan dairesine de girdi. Park halindeki araçları da çevreleyen yağmur suyunun dilatasyon işlemlerinin tamamlanmamasından kaynaklandığı öne sürüldü. Suların geldiği anları gören site sakinleri hayrete döndü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir sitenin otoparkını ve kazan dairesini su bastı. Suların geldiği anları gören site sakinleri hayrete döndü.

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