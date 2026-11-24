Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul ziyareti gerçekleştirerek öğretmenlerle bir araya geldi. Özlü, ilçenin en yaşlı emekli öğretmenlerinden 90 yaşındaki Zülhan Çokderin'i de evinde ziyaret etti.

Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan ile Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Yasin Özlü, öğretmenler odasında eğitimcilerle sohbet etti. Öğretmenlerin talep ve düşüncelerini dinleyen Özlü, emekleri dolayısıyla eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, gelecek nesillerin yetişmesinde önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Özlü, öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

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Başkan Özlü, Öğretmenler Günü ziyaretleri kapsamında 90 yaşındaki emekli öğretmen Zülhan Çokderin'in evine konuk oldu.

Uzun yıllar eğitim camiasında görev yapan Çokderin ile sohbet eden Özlü, kendisine sağlık ve afiyet dileklerini iletti.

Özlü, görevdeki ve emekli tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak eğitim camiasına sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.