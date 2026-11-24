Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Ayfer Demir'i Gebze'deki evinde ziyaret ederek çiçek takdim etti ve yıllar önce birlikte çekilen sınıf fotoğrafını hediye etti.

İlkokul öğretmeni Ayfer Demir'i Gebze'deki evinde ziyaret eden Başkan Bünyamin Çiftçi, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Çiftçi, ziyaret sırasında Demir'e, öğrencilik yıllarında birlikte çektirdikleri sınıf fotoğrafını hediye etti.

Eski öğrencisini karşısında görmekten ve yıllar öncesine ait fotoğrafı almaktan mutluluk duyduğunu belirten Demir, Çiftçi'nin öğrencilik yıllarını anlattı. Demir, "Öğrencim Bünyamin, tavrı, duruşu, hareketleri ve terbiyesiyle hemen göze çarpıyordu. Zeki, beyefendi, akıllı, dört dörtlük bir öğrencimdi. Hafızama kazınmış öğrencilerimdendi. Şimdi bugünlerini görmek çok gururlandırıyor beni. En büyük vefa unutulmamaktır. Çok şükür ki çok şanslıyım, öğrencilerim beni hiç unutmadı" ifadelerini kullandı.

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"Bizlere çok önemli katkılar sundunuz"

Öğretmeninin kendileri üzerindeki emeğine değinen Başkan Çiftçi de, "Siz Rabbimizin ilk emri olan 'Oku'yu uygulamada ve uygulatmada vesile oldunuz. Bu çok kutsal bir görev. Yüreğimizde gerçekten ışık oldunuz, geleceğe cesaretle bakabilme adına bizlere çok önemli katkılar sundunuz. Siz bir anne gibiydiniz bizim için. Sizlerden Allah razı olsun, sizlerin sayesinde bugünlere geldik" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.