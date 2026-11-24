Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, kadınların, aile yapısının güvencesi olduğunu belirterek, fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da dijital şiddete maruz kalmadan, onurlu ve güvenli yaşam sürmelerinin medeni toplumun en temel gereği olduğunu bildirdi.

Kadına yönelik şiddetin insan haklarına, toplumsal huzura ve geleceğe yöneltilmiş kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirten Aktaş, "Devletimiz, 'Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans' ilkesiyle kararlı mücadele yürütmektedir. İlimizde de tüm kamu kurumlarımız, kolluk kuvvetlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla tam koordinasyon içinde, kadınlarımızın yanında olmaya ve her türlü destek mekanizmasını etkin biçimde işletmeye devam ediyoruz. ŞÖNİM, KADES ve Alo 183 Sosyal Destek Hattı uygulaması gibi araçlarla, şiddete uğrayan veya risk altındaki her kadının yanında olduğumuzu güçlü şekilde göstermekteyiz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Aktaş, şiddetin önlenmesinin yalnızca yasal tedbirlerle değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak duyarlılığı, vicdanı ve dayanışmasıyla mümkün olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sevgi, saygı ve adalet temeli üzerine kurulu toplumsal bilinç inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Hayatın her alanında emeği ve fedakarlığıyla var olan tüm kadınlarımıza şiddetten uzak, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşam diliyorum."