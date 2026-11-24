Darıca'da belediye ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret ederek öğretmenlere çiçek verdi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ziyaretlere katılarak eğitimcilerle bir araya geldi.

Darıca Belediyesi ekipleri, Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki devlet ve özel okulları ziyaret etti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ile birlikte bazı okullarda öğretmenlerle sohbet etti. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı ziyaretlerde, öğretmenlere çiçek takdim etti.

"Öğretmenlik bir gönül işidir"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti. Öğretmenliğin sabır, emek ve fedakarlık gerektiren bir görev olduğunu ifade eden Bıyık, "Bir çocuğun hayatına dokunan, gözündeki umudu büyüten, bir gencin geleceğine yön veren sizlersiniz. Ülkemizin yarınlarını yetiştirdiğiniz nesillerle şekillendiriyorsunuz. Öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir gönül işidir. Darıca Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimcilerimizin her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Bıyık, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, okul müdürleri ve öğretmenler de ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Bıyık ve belediye ekiplerine teşekkür etti.