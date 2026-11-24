Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin motor bölümünde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, GebzeDilovası güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AYP 529 plakalı otomobiliyle Dilovası istikametine seyir halinde olan Emrah Erdoğan, araçtan kedi sesi geldiğini fark etti. İlk olarak sesin arka koltukta oturan ve cep telefonuyla video çeken mesai arkadaşlarının telefonundan geldiğini düşünen Emrah Erdoğan, sesin araçtan geldiğini anlayınca otomobilini emniyet şeridine çekti. Kaputu açarak kontrol eden Emrah Erdoğan, yavru kedinin sağ ön tekerleğin çamurluk kısmında mahsur kaldığını tespit etti. Mesai arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık bir saat boyunca kediyi çıkarmaya çalışan Erdoğan, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bulunduğu yerden çıkmamak için direnen yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarılan yavru kedi, sağlık durumunun kontrol edilmesinin ardından doğaya salındı.