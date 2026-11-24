Olay, 17 Kasım'da Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden yaşanan tartışmanın ardından M.A. (18), tartıştığı arkadaşının evini silahla kurşunladı. Olayın ardından yurt dışına çıkan M.A., 2 gün sonra Türkiye'ye dönerek saldırıda kullandığı silahla polise teslim oldu. Silahlı saldırının ardından M.A.'nın babasının Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde işlettiği fırının önüne el bombası bırakıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evin kurşunlanması ve fırın önüne el bombası bırakılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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