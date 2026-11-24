KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir kadının, 7 yaşındaki kız çocuğunun bisikletini otomobile zarar verdiği gerekçesiyle alıp yere vurduğu olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay, 21 Kasım’da İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Kız çocuğunun sokakta sürdüğü bisiklet, yol kenarında duran otomobile sürttü. Durumu fark edip otomobilden inen erkek sürücü, küçük kızın bisikletini aldı. Çocuğa bağıran sürücü, ailesini çağırmasını istedi. Çevredekilerin ve esnafın uyarılarına rağmen tepkisini sürdüren sürücüden korkan küçük kız, annesine haber vermek için eve gitti.

Bu sırada otomobilden sürücünün annesi olduğu öğrenilen kadın, çocuğun bisikletini birkaç kez kaldırıp yere vurdu. Daha sonra küçük kız da annesiyle birlikte olay yerine gelince taraflar arasında tartışma yaşandı. Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Görüntülerin haberleştirilmesi sonrası harekete geçen polis ekipleri, kimliklerini belirlediği ismi öğrenilemeyen anne ve oğlunu ifadelerini almak üzere polis merkezine davet etti. Anne ve oğlu ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları belirtildi.