Gebze ilçesinde sabah saatlerinde seyir halinde olan 41 AYP 529 plakalı otomobilin sürücüsü Emrah Erdoğan, aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Erdoğan, aracı emniyet şeridine çekip yaklaşık 1 saat boyunca yanındaki kişilerle birlikte kediyi çıkarmaya çalıştı, başarılı olamayınca da itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi yarım saatlik çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkardı. Durumunun iyi olduğu belirlenen kedi koşarak uzaklaştı.

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