Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 7 yaşındaki kız çocuğunun bisikletini defalarca yere vurarak zarar veren kadın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilova Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bisiklet süren çocuğun dengesini kaybederek yol kenarında park halindeki otomobile sürttüğü görülüyor.

Araçtan inen sürücünün çocuğun bisikletini alarak ailesini çağırmasını istediği, bu sırada araya giren bir esnafın da sürücüyü çocuğa karşı daha nazik davranması konusunda uyardığı görüntülere yansıyor.

Çocuğun annesine haber vermek için uzaklaşmasının ardından otomobilden inen kadının bisikleti defalarca yere vurarak hasar verdiği görülüyor.

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Görüntülerde, annesiyle olay yerine dönen çocuk ile otomobildekiler arasında yaşanan gerginliğe çevredekilerin müdahale ettiği anlar da yer alıyor.