KOCAELİ'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde D-100 kara yolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 188 bin 381 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları ise trafikten men edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Bölge ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde D-100 kara yolunda makas atarak ilerleyen 2 ayrı araç sürücüsünü takibe aldı. Ekiplerin çalışması sonucu sürücüler yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi ve ilgili diğer maddeleri kapsamında sürücülere toplam 188 bin 381 TL idari para cezası kesildi. Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak iptal edilirken, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.