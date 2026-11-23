Kaza, saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunun T3 Tüneli içerisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 60 ZK 477 plakalı kamyon ile 34 TA 3021 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyonun çarptığı otomobil hurdaya dönerken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.