Otoyolun İstanbul istikametindeki T3 Tüneli mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 TA 3021 plakalı kamyon ile 60 ZK 477 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

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