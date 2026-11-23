Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametindeki T3 Tüneli mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 TA 3021 plakalı kamyon ile 60 ZK 477 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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